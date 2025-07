Frattesi Inter il Manchester United può fare sul serio | avviati i primi contatti le cifre

Il mercato dei trasferimenti si infiamma: Davide Frattesi potrebbe lasciare l'Inter per approdare al Manchester United, una mossa che scuote le fondamenta del calcio europeo. Con l’interesse di grandi club come Tottenham e Atletico Madrid, il centrocampista nerazzurro si trova in un crocevia cruciale. La domanda che sorge spontanea è: sarà questa la svolta che cambierà il suo destino? Scopriamo insieme gli ultimi dettagli e i possibili scenari futuri.

Frattesi Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’arrivo di Cristian Chivu in panchina. Tutti i dettagli in merito. Il futuro di Davide Frattesi resta sempre piĂą avvolto nell’incertezza. Dopo l’interesse concreto di Atletico Madrid e Tottenham, ora anche una terza big europea si inserisce nella corsa al centrocampista dell’ Inter. Secondo quanto riportato dal portale inglese CaughtOffside, il Manchester United avrebbe avviato i primi contatti informali con il club nerazzurro per sondare la disponibilitĂ a trattare. Al momento, non si parla ancora di una trattativa aperta nĂ© di un’offerta ufficiale, ma è evidente che i Red Devils, alla ricerca di rinforzi in mediana dopo le difficoltĂ della scorsa stagione, vedono in Frattesi un profilo ideale per affiancare Casemiro e Ugarte. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, il Manchester United può fare sul serio: avviati i primi contatti, le cifre

