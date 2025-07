Inter l’ostacolo clausola per arrivare a Rios

L’Inter mette nel mirino Richard Rios, talento colombiano del Palmeiras, per rafforzare il centrocampo. Tuttavia, un ostacolo potrebbe emergere: la clausola rescissoria. I nerazzurri sono decisi a superare questa barriera e hanno già avviato i primi contatti con il club brasiliano, puntando a portare in Italia un giovane di grande prospettiva. La sfida ora è aggirare l’ostacolo e assicurarsi le sue qualità.

Inter, occhi su Rios: il Palmeiras fissa il prezzo per il talento colombiano L’Inter si muove con decisione sul mercato per rinforzare il centrocampo, puntando su Richard Rio s, stella del Palmeiras. Secondo Sportmediaset, i nerazzurri hanno avviato i primi contatti con il club brasiliano per il centrocampista colombiano classe 2000, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it