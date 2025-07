Garlasco la bomba sul dna sotto le unghie | cosa salta fuori

Garlasco, un caso che ha sconvolto l’Italia, torna sotto i riflettori con una nuova bomba: il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi. Ma cosa salta realmente fuori da questa analisi? La difesa mette in dubbio i risultati, riaccendendo il dibattito sulla solidità delle prove. Angela Taggia, avvocata di Andrea Sempio, solleva interrogativi cruciali che potrebbero cambiare le sorti del caso, e noi siamo pronti a scoprire la verità.

Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, continua a sollevare interrogativi. Recentemente, l'avvocata Angela Taggia, difensore di Andrea Sempio, un amico di Chiara coinvolto nelle indagini, ha espresso dubbi sul valore probatorio del DNA trovato sotto le unghie della vittima. Durante un'intervista a Morning News su Canale 5, Taggia ha sottolineato l'importanza di verificare accuratamente il DNA, evidenziando che si tratta di materiali conservati da lungo tempo.

