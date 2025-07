Il Napoli blinda Frank Zambo Anguissa | contratto fino al 2027

Il Napoli conferma la fiducia in André-Frank Zambo Anguissa, blindandolo con un nuovo contratto fino al 2027. Un segno di continuità e valorizzazione di uno dei pilastri del centrocampo azzurro, apprezzato anche da Antonio Conte per la sua versatilità e determinazione. Con questa mossa, il club rafforza il suo progetto di crescita e competitività, puntando sull’affidabilità e il talento del centrocampista camerunese.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Napoli blinda André-Frank Zambo Anguissa. Come anticipato da Fabrizio Romano, il club ha attivato l’opzione unilaterale di rinnovo del contratto del centrocampista camerunese fino al 30 giugno 2027, prolungando di un’ulteriore stagione il precedente accordo. Una scelta nel segno della continuità: Anguissa è uno dei pilastri del centrocampo azzurro, apprezzato da Antonio Conte per la sua capacità di coprire più ruoli, unire quantità e qualità e garantire equilibrio tattico. Il Napoli ha voluto chiudere in anticipo ogni discorso legato al futuro del giocatore, considerato imprescindibile per la nuova stagione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it