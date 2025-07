Weekend a Roma 5 eventi da non perdere sabato 5 e domenica 6 Luglio

Se trascorri il weekend a Roma, preparati a vivere momenti unici tra cultura, musica e divertimento. Con tantissimi eventi in programma per sabato 5 e domenica 6 luglio, la Città Eterna si anima per accogliere residenti e visitatori. Dai musei gratuiti alle attività per tutta la famiglia, ecco cinque appuntamenti imperdibili per goderti al massimo questo intenso fine settimana. Scopriamo insieme cosa rende speciale il primo weekend di luglio a Roma!

Un nuovo mese è iniziato e molti sono già in partenza per le vacanze. Chi resta in città, invece ha l’imbarazzo della scelta tra eventi e appuntamenti da non perdere. Roma nel primo weekend di luglio ha pensato a soddisfare le esigenze di grandi e piccoli. Cosa fare nel primo weekend di luglio a Roma. La prima domenica del mese l’ingresso ai Musei di Roma Capitale è gratuito per tutti. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili su www.museiincomuneroma.it e sui canali social del Sistema Musei di Roma Capitale e della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Servizi museali a cura di Zètema Progetto Cultura. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: roma - luglio - eventi - perdere

SUPERMAN illumina il cielo di Roma: il 3 luglio uno speciale drone show per celebrare il ritorno in sala - illuminerà il cielo capitolino, creando uno spettacolo mozzafiato che celebra l’attesissima uscita di Superman.

Weekend a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 5 e domenica 6 luglio https://ift.tt/eaxmkNj Vai su X

Cosa fare a Roma questo Luglio? ? Mostre, eventi all’aperto, tradizione e moda: l’estate romana entra nel vivo con appuntamenti da non perdere! Ecco cosa ti aspetta: GIUBILEO • Giubileo dei missionari digitali e degli influencer cattolici – 28/29 lugl Vai su Facebook

Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 5 e domenica 6 Luglio; Save the date: tutti i concerti e i Festival da non perdere a Roma a luglio 2025; Sagre nel Lazio luglio 2025, gli eventi fuoriporta a Roma e dintorni.

Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 5 e domenica 6 Luglio - Chi resta in città, invece ha l’imbarazzo della scelta tra eventi e appuntamenti da non perdere. Lo riporta funweek.it

Weekend a Roma: 5 eventi imperdibili per sabato 5 e domenica 6 luglio - La prima domenica del mese l'ingresso ai Musei di Roma Capitale è gratuito per tutti. Riporta msn.com