Esplosione a Roma | edifici scolastici danneggiati esami sospesi In aggiornamento

Una violenta esplosione ha sconvolto un quartiere di Roma, provocando danni ingenti a diversi edifici scolastici e mettendo a repentaglio la sicurezza degli studenti e del personale. L’incidente, avvenuto in via di Santa Barbara, ha causato il crollo di alcune strutture e la sospensione delle attività didattiche, compresi gli esami di stato. La comunità si stringe attorno alle vittime, mentre le autorità stanno valutando le modalità di intervento.

Una violenta esplosione ha scosso un quartiere di Roma, causando ingenti danni a diversi edifici scolastici. Una scuola è stata dichiarata inagibile, mentre in altri istituti sono stati registrati crolli e sospese le attivitĂ didattiche, inclusi gli esami di Stato. La dinamica dell’incidente L’esplosione, avvenuta in una palazzina in via di Santa Barbara, ha avuto . Esplosione a Roma: edifici scolastici danneggiati, esami sospesi In aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

“Come un bombardamento”. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma - Un’esplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di sé un’immagine di devastazione e panico.

