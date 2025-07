Tra Real Madrid e arbitri spagnoli nessuna tregua la tv del club non ha ancora eliminato i video polemici Marca

La tensione tra il Real Madrid e gli arbitri spagnoli continua a infiammare le cronache calcistiche. Nonostante i cambiamenti nel Comitato Tecnico degli Arbitri, la Real Madrid TV non ha ancora smesso di trasmettere video polemici che alimentano il conflitto. La querelle sembra destinata a proseguire, e il clima di scontro tra i Blancos e il settore arbitrale si fa sempre più acceso. Marca evidenzia come, al momento, i video non siano stati rimossi, mantenendo vivo il polverone.

Il rapporto tra il collettivo arbitrale della Federcalcio spagnola e il Real Madrid è ormai agli antipodi, dati i video polemici trasmessi la scorsa stagione sulla Real Madrid Tv riguardanti i direttori di gara. I cambiamenti avvenuti nel Comitato Tecnico degli Arbitri potevano portare a una tregua, ma in realtà non sembra che sia così. Ancora nessuna tregua tra Real Madrid e gli arbitri spagnoli. Marca scrive: I video per il momento non sono stati rimossi dallo streaming della Real Madrid Tv. Vedremo tra un mese e mezzo. All’inizio del Mondiale per club, Florentino Perez e Rafael Louzán presidente della Federcalcio, ndr. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Tra Real Madrid e arbitri spagnoli nessuna tregua, la tv del club non ha ancora eliminato i video polemici (Marca)

