David Juve parla l’esperto Oscar Damiani | È il miglior colpo possibile per rapporto qualità-prezzo Vi spiego la differenza con Kolo Muani

Oscar Damiani, noto esperto di calcio francese, ha svelato perché l’acquisto di Jonathan David rappresenta il miglior colpo qualità-prezzo per la Juventus. Con un occhio attento alle differenze con Kolo Muani, Damiani sottolinea come questo trasferimento possa essere una scelta strategica e vincente. Ma cosa rende David così speciale? Scopriamolo insieme, perché questa operazione potrebbe rivoluzionare il mercato bianconero.

David Juve, Oscar Damiani: «Il miglior colpo qualità-prezzo». Il procuratore, esperto di calcio francese, non ha dubbi sul suo arrivo. Il noto procuratore Oscar Damiani, esperto di calcio francese, ha parlato di Jonathan David e del suo arrivo alla Juventus in un’intervista rilasciata a Tuttosport. Le dichiarazioni sul neo bianconero. UN PROFILO DI DAVID – «David è un giocatore molto interessante, forte soprattutto fisicamente, pur non essendo alto come i vari Lukaku o Osimhen. Ma è molto potente di gambe. Segna e fa segnare i compagni, può agire sia da prima che da seconda punta. Un attaccante duttile, insomma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com