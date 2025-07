I due francesi detenuti in Iran da tre anni rischiano la pena di morte Per il regime sono spie del Mossad Macron reagisce | Offesa inaccettabile

La vicenda dei due francesi detenuti in Iran da tre anni ha scosso l’opinione pubblica internazionale, con accuse pesanti e minacce di pena capitale. Cécile Kohler e Jacques Paris, accusati di spionaggio e sovversione, rischiano la vita per presunte attività legate a Israele. Macron reagisce con fermezza, definendo questa situazione un’offesa inaccettabile e chiedendo il rilascio immediato dei loro cittadini. La diplomazia internazionale si attiva per evitare una tragedia annunciata...

Cécile Kohler e Jacques Paris rischiano la pena di morte. I due francesi, detenuti in Iran da tre anni, sono stati accusati di "spionaggio a favore di Israele", di "complotto per rovesciare il regime" e "corruzione su Terra". Teheran sostiene che i due – insegnante di lettere moderne lei, 40 anni, insegnante di matematica in pensione lui, 70 anni – lavorino per il Mossad, i servizi segreti esterni di Tel Aviv. È la prima volta in tre anni che Teheran esplicita per quale "potenza straniera" Kohler e Paris sono sospettati di lavorare segretamente. I capi di accusa sono stati confermati dai giudici iraniani mercoledì.

