Sancho Juventus quella richiesta dell’esterno inglese frena i bianconeri | importanti novità sulla trattativa Cosa succede ora

La corsa di Jadon Sancho verso la Juventus si scontra con una richiesta che potrebbe rallentare i piani dei bianconeri. Mentre il club continua a osservare attentamente il mercato, le ultime indiscrezioni svelano importanti novità sulla trattativa. La situazione resta in evoluzione e il futuro dell’esterno inglese si fa sempre più incerto: cosa succederà ora?

Sancho Juventus, la richiesta che "frena" i bianconeri. Ultime novitĂ sul futuro del calciatore in uscita dal Manchester United. Cosa filtra. La Juve sta continuando a monitorare il mercato per rinforzare il proprio attacco, con uno dei nomi principali in cima alla lista che è Jadon Sancho, esterno offensivo classe 2000 della nazionale inglese. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, i contatti tra la Juve e l'entourage del giocatore, attualmente in uscita dal Manchester United, non sono stati del tutto positivi. La trattativa, infatti, si sta complicando a causa della richiesta economica avanzata da Sancho.