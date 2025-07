Il prezzo dell’energia è stato manipolato per due anni | stangate alle famiglie 5 miliardi di utili per i produttori

Per due anni, il prezzo dell’energia è stato manipolato, colpendo duramente le famiglie italiane e arricchendo i produttori per oltre 5 miliardi di utili. Recentemente, Arera ha svelato un rapporto che rivela manipolazioni nel mercato elettrico del giorno prima tra il 2023 e il 2024. È ora di fare luce su chi ha lucrato alle spalle dei cittadini e delle imprese. Leggi tutto.

Nei giorni scorsi Arera ha pubblicato il "Rapporto sugli esiti del mercato elettrico del giorno prima nel biennio 2023-2024": sono emerse sorprese, qualcuno ha manipolato il mercato per fare extra profitti..

