Giugno da record a Perugia | Perugia Meteo smentisce negazionisti e lancia un appello al rispetto

Giugno a Perugia ha battuto ogni record di caldo, con temperature mai viste negli ultimi 50 anni. I dati di Perugia Meteo smentiscono le negazioni e lanciano un chiaro appello al rispetto del nostro pianeta: il cambiamento climatico è una realtà innegabile, che richiede azioni concrete. È tempo di riflettere e agire, perché il futuro delle prossime generazioni dipende anche da noi.

Mai così caldo in 50 anni di rilevazioni. È quanto emerge dai dati pubblicati nei giorni scorsi da Perugia Meteo, associazione che dal 1976 raccoglie e condivide quotidianamente informazioni meteorologiche sulla città. Secondo il resoconto diffuso dallo staff, il giugno appena trascorso ha registrato la più alta media di temperature massime degli ultimi 50 anni. «Vi piaccia o no, è un dato oggettivo», scrive Michele Cavallucci, in rappresentanza del gruppo, ricordando che i dati di Perugia Meteo sono pubblici, gratuiti e perfettamente in linea con quelli di osservatori storici attivi anche dal primo Ottocento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it