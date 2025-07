Ridere farà anche bene ma non di rabbia

In un mondo sempre più frenetico e teso, ridere può sembrare un atto semplice, ma se non è fatto con saggezza e senza rabbia, rischia di alimentare conflitti anziché alleggerire gli animi. La comunicazione, infatti, ha il potere di unire o dividere: dipende da come viene presentata. Ricordiamoci che alla fine, “riderà bene chi riderà per ultimo”, perché la vera vittoria sta nella saggezza di saper affrontare i momenti difficili con spirito e intelligenza. Ieri Trump e Putin si sono intrattenuti in amabili conversari al...

Talvolta non il contenuto dell’informazione, ma come lo stesso viene presentato all’utenza, che esaspera sempre più gli animi dei destinatari. La situazione in tal modo continua a riscaldarsi, al punto che ne potrebbero conseguire reazioni completamente opposte a quelle attese. Del resto non ha mai perso valore l’espressione conosciuta dovunque: “riderà bene chi riderà per ultimo”. Ieri Trump e Putin si sono intrattenuti in amabili conversari al telefono, restando attaccati alle rispettive cornette più di un’ ora, Causa il differente fuso orario di USA e Russia, ma ancora di più la diversa strategia adottata dai protagonisti per attirare il più possibile l’attenzione di gran parte dell’ umanità sulla “sintesi dei risultati ottenuti (?),” le comunicazioni di ognuna delle sale stampa, quella di Washington e quella di Mosca, hanno fatto la loro entrata in scena, ciascuna in diretta, contenuta comunque al minimo indispensabile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

