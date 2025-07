Intesa Sanpaolo | 2 miliardi di credito al Sud nel primo trimestre

Intesa Sanpaolo conferma il suo ruolo di protagonista nel Sud Italia, erogando circa 2 miliardi di euro di credito nel primo trimestre. Un impegno decisivo che sottolinea la leadership della banca nella regione e il suo sostegno allo sviluppo economico del Mezzogiorno. Con questa forte presenza, l’istituto si impegna a valorizzare il potenziale delle imprese e delle comunità locali, contribuendo a scrivere un nuovo capitolo di crescita e innovazione.

“Siamo la prima banca anche in quest’area del Paese – come dimostra il forte impegno in termini di erogazione del credito alle nostre imprese e famiglie clienti in questi territori, che nel primo trimestre di quest’anno è stato pari a circa 2 miliardi di euro – e vogliamo essere in prima fila nel sostenere il grande potenziale dell’economia italiana nel Mezzogiorno, oltre che tutto il cluster marittimo nell’affrontare le sfide che lo attendono”. Lo ha detto Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo, che oggi ospita nella storica sede di Napoli, in via Toledo, la presentazione del dodicesimo rapporto annuale sull’economia marittima, predisposto da Srm, il Centro studi collegato al Gruppo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

