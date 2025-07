Oasis ecco perché devi sapere dell’esistenza della giacca Lidl by Lidl | quando il marketing è fatto veramente da ‘quelli bravi’

Se pensavate che il mondo del marketing fosse fatto solo di grandi campagne pubblicitarie, lasciate che vi stupisca questa trovata di Lidl. Quando il richiamo degli Oasis si fa sentire, ecco che il colosso della grande distribuzione lancia un’edizione limitata di una giacca, “Lidl by Lidl”, ispirata a un’icona cult. Un esempio brillante di come il branding possa trasformarsi in un vero e proprio capolavoro. E questa strategia non può che lasciare il segno.

Non c'è molto da dire, il prodotto parla da sé. Perché se sei una catena di supermercati molto nota, ti chiami Lidl e a pochi giorni dall'inizio della reunion degli Oasis, prima data, fai uscire una giacca limited edition che si chiama Lidl by Lidl, hai fatto tutto da sola tirando fuori un lidl masterpiece di marketing. Si chiama così il 'giubbotto' (ispirato non troppo vagamente a quello cult Berghaus indossato da Liam Gallagher e che ha un pattern simile ai colori del marchio alimentare) lanciato con un murale di nove metri vicino all'Etihad Stadium di Manchester, la città dove la storia dei fratelli coltelli è iniziata.

