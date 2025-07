Supplenze 2025 26 | anche i vincitori dei concorsi PNRR dovrebbero fare domanda Chiarimenti

Per garantire un futuro stabile e senza sorprese, anche i vincitori dei concorsi PNRR devono presentare la domanda per le 150 preferenze nelle supplenze 2025/26. Questa strategia, consigliata dall’esperto Simone Craparo, rappresenta un passo fondamentale per assicurarsi una copertura certa, poiché l’assunzione a tempo indeterminato dipende dalla disponibilità reale di cattedre. Vediamo perché agire subito è la scelta più saggia.

Anche i docenti vincitori dei concorsi PNRR dovrebbero presentare la domanda per le 150 preferenze. Questa scelta prudente è fondamentale per le supplenze 202526, poichĂ© l’assunzione a tempo indeterminato non è immediata e dipende dalla reale disponibilitĂ di cattedre. Il consiglio dell’esperto: vincitori di Concorsi PNRR facciano la domanda delle 150 preferenze Secondo Simone Craparo, . Supplenze 202526: anche i vincitori dei concorsi PNRR dovrebbero fare domanda Chiarimenti . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: vincitori - concorsi - pnrr - supplenze

F1 a Imola, premiati i vincitori dei concorsi: “Dagli studenti una grande sensibilità verso l'Autodromo” - Giovedì si è svolta a Imola la cerimonia di premiazione dei concorsi indetti dal Comune in occasione del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna.

Concorso Scuola Pnrr3 Pnrr 3 nuova procedura per il concorso in uscita nel 2025. Ultima chiamata. Assunzione diretta vincitori + 30% di idonei. Oltre 90mila ammissioni alla prova orale Pnnr 3 Riservisti fuori. Prova scritta anti-riservisti. Cambia tutto, si aggiorn Vai su Facebook

Vincitori PNRR1e PNRR2: consigliato presentare comunque domanda 150 preferenze per le supplenze 2025/26. Pillole di Question Time; Conferma dei contratti per supplenti ancora in servizio su posti di insegnamento accantonati per i vincitori dei concorsi PNRR 1; Immissione in ruolo da concorsi PNRR nella stessa scuola in cui il docente svolge la supplenza al 31 agosto. Chiarimenti.

Vincitori PNRR1e PNRR2: consigliato presentare comunque domanda 150 preferenze per le supplenze 2025/26. Pillole di Question Time - Nel question time del 24 giugno 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, sindacalista della Gilda degli Insegnanti, è stato approfondito un tema legato all’i ... Lo riporta orizzontescuola.it

Proroga supplenze posti accantonati vincitori concorsi PNRR - 221963 (errata corrige) (Pdf 237Kb) del 20 dicembre 2024, il Ministero dell’istruzione ha ... Come scrive ticonsiglio.com