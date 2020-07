Stupri, torture fisiche e psicologiche: la polizia scopre una psico setta nel nord d'Italia (Di lunedì 20 luglio 2020) Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù ed alla commissione di numerosi e gravi reati sessuali anche ai danni di minorenni. E' questa l'accusa nei confronti del capo e ... Leggi su globalist

Decreto missioni, maggioranza spaccata sul rifinanziamento della Guardia costiera libica

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2020 Libia, Orfini Pd Finanziare Guardia costiera e aiutare chi uccide stupra e tortura Qualche anno fa avremmo potuto fare finta di non sapere. Oggi no, oggi sappiamo ...

Finanziamenti alla Libia, solo in 23 hanno detto no; Pd, M5s e Lega votano insieme per continuare le torture

Solo in 23 deputati hanno votato contro il finanziamento alla Guardia Costiera libica. 23 contro 401 sì e 9 astenuti. I 23 outsider che hanno detto no agli stupri, alle torture e alle uccisioni sono E ...

