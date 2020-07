Consiglio UE, quarto giorno di trattative. Conte: "Svolta nella notte, sono ottimista" (Di lunedì 20 luglio 2020) AGGIORNAMENTO ORE 16:00 - A margine del Consiglio Europeo, il premier Giuseppe Conte si è intrattenuto per qualche minuto con i giornalisti presenti a Bruxelles: "Stanotte c'è stata una Svolta: dobbiamo essere ancora cauti ma direi che sono cautamente ottimista", ha ammesso il capo del governo italiano. "Non stiamo scherzando. Stiamo offrendo una risposta europea e non possiamo scherzare più. Lo dobbiamo ai nostri cittadini colpiti dalla gravità delle conseguenze della crisi: non è tempo di tergiversare - aggiunge - fino a quando non c'è la stretta finale e non valutiamo tutti gli aggiornamenti e le poste contabili dobbiamo essere cauti".L’olanda guida la fronda di quei Paesi che vogliono rassicurazioni sulle riforme in cambio dei fondi, ... Leggi su blogo

