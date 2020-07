FOTO Nubifragio Palermo, dramma in città: solidarietà e vicinanza dal mondo del calcio (Di giovedì 16 luglio 2020) dramma a Palermo.Nel giorno della Festa di Santa Rosalia, patrona locale, un fortissimo alluvione ha colpito la città provocando danni di grave entità: una inondazione inaspettata e senza precedenti ha colpito oggi il capoluogo della Sicilia che improvvisamente ha sommerso alcune arterie cittadine con acqua alta almeno a 1 metro e 80 cm in alcuni punti.In poche ore la maggior parte delle strade si sono paralizzate per il maltempo immobilizzando gli automobilisti. Una delle arterie maggiormente colpita è stata Viale della Regione Siciliana, lungo la quale moltissimi automobilisti sono stati costretti ad abbandonare il proprio veicolo per evitare di essere sommersi interamente dall’acqua.Scene apocalittiche e di panico generale che non sono affatto passate inosservate anche a calciatori ed ex ... Leggi su mediagol

SkyTG24 : Palermo, violento nubifragio si abbatte sulla città: auto sommerse, due vittime. FOTO - NewSicilia : ?? ???????? ?? ?????????? - Il drammatico racconto del consigliere @Ferrandelli di Palermo nella notte del #nubifragio.… - WiAnselmo : FOTO Nubifragio #Palermo, dramma in città: la solidarietà e vicinanza del mondo del calcio - Mediagol : FOTO Nubifragio #Palermo, dramma in città: la solidarietà e vicinanza del mondo del calcio - LIDAMUGNAI : RT @SkyTG24: Nubifragio a Palermo, 300 interventi dei vigili del fuoco e città ancora bloccata. LE FOTO -