Xiaomi non fa solo smartphone, ecco tutte le novità in arrivo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Xiaomi continua il proprio percorso di crescita in Italia con l’apertura del suo primo magazzino sul territorio – che vuol dire spedizioni più veloci e efficienti – e con il lancio di una serie di prodotti destinati a rinvigorire il proprio ecosistema di dispositivi smart presenti nel nostro paese. Tra i nuovi dispositivi annunciati Mi Smart Band 5, l’ultima arrivata della popolare famiglia di fitness band, l’amatissimo monopattino elettrico Mi Electric Scooter Pro 2, gli auricolari Mi True Wireless Earphones 2 Basic, l’atteso Mi TV Stick e il monitor curvo Mi Curved Gaming Monitor 34”. «L’innovazione è al centro di tutto ciò che facciamo e crediamo in un futuro in cui smartphone e prodotti IoT siano perfettamente integrati. La nostra strategia dual-core ... Leggi su gqitalia

