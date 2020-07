Fisco, Corte di giustizia Ue dà ragione a Apple: annullato il maxi rimborso all'Irlanda (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Corte di giustizia Ue ha annullato la decisione dell'antitrust di Bruxelles, che chiedeva a Apple di rimborsare all'Irlanda 13 miliardi di benefici fiscali . L'esecutivo europeo aveva preso la ... Leggi su quotidiano

