Altobelli punge Conte: “Le sue lamentele sono fastidiose” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Con la vittoria 6-2 sul Brescia, l'Atalanta ha scavalcato l'Inter portandosi al secondo posto in classifica. Gli uomini di Conte avranno la possibilità di rispondere a Gasperini giovedì con la gara contro la Spal. In questa ripresa i nerazzurri non sono stati particolarmente impeccabili e ora la dirigenza vuole almeno ottenere la seconda casella a discapito di una Lazio sempre più in crisi. Dopo alcuni risultati negativi Conte aveva fatto capire che servono innesti se si vuole competere per vincere qualcosa e le sue parole non sono piaciute ad un ex nerazzurro.Altobelli punge Contecaption id="attachment 992207" align="alignnone" width="300" Altobelli (Getty Images)/captionL'ex di turno porta il nome di Alessandro ... Leggi su itasportpress

