Barcellona, Umtiti in uscita, la Roma ci pensa: può arrivare in prestito (Di martedì 14 luglio 2020) Il Barcellona pronto a lasciar partire in prestito Samuel Umtiti. Stando all’edizione odierna di Sport, per il centrale francese non ci sarebbe più spazio nell’undici blaugrana, almeno per la prossima stagione. L’idea della dirigenza catalana, infatti, è quella di cedere il giocatore a titolo temporaneo per permettergli di giocare con continuità e mettere definitivamente alle … L'articolo Barcellona, Umtiti in uscita, la Roma ci pensa: può arrivare in prestito Leggi su dailynews24

DiOlimpico : RT @laziolibera: “La Lazio su Umtiti del Barcellona” - TMit_news : Secondo Sport, il #Barcellona è disposto a cedere in prestito #Umtiti, tormentato dai problemi fisici ??. 4 squadre… - LazionewsEu : #Barcellona, #Umtiti è sul mercato: la Lazio ha chiesto informazioni. Ma il giocatore fa muro #sslazio #ForzaLazio… - peppeverd : RT @ilRomanistaweb: ?? FOTO - Dalla Spagna: Umtiti in uscita dal Barcellona in prestito, Roma interessata. Il difensore centrale verso una c… - ilRomanistaweb : ?? FOTO - Dalla Spagna: Umtiti in uscita dal Barcellona in prestito, Roma interessata. Il difensore centrale verso u… -