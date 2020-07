L'ultima beffa di Alitalia: lascia a terra i fornitori (Di giovedì 9 luglio 2020) A quasi tre anni di distanza dalla ennesima dichiarazione del suo stato di insolvenza, la procedura di Alitalia dai primi del mese di giugno ha spedito una sfilza di revocatorie a piccoli e medi fornitori che erano stati saldati nei sei mesi precedenti al crac. Nella sostanza rivogliono indietro i soldi pagati per regolarissime fatture saldate magari molto tempo dopo la consegna della merce. Ho letto copia di alcune di queste lettere, e mi sembrano onestamente provenire da un altro mondo. Si intima anche a piccolissimi fornitori di restituire i soldi ricevuti in pagamento anche di piccoli generi di conforto come quelli che venivano distribuiti sugli aerei durante il volo. La procedura in sé è prevista dalla legge fallimentare, anche se sono atipici i tre anni di distanza temporale per le revocatorie. Ma diventa grottesca ... Leggi su iltempo

Sanatoria per tutti gli occupanti abusivi delle case dell’Ater - oltre seimila casi a Roma - purché vi si siano insediati prima del 23 maggio 2014: il giorno in cui è entrata in vigore la legge Lupi s ...

Sale giochi e aree da divertimento ultime a riaprire nello stato di Boston, nonostante la ripartenza di casinò, cinema e tutto il resto. Una decisione che suona come un'autentica beffa per gli addetti ...

