Va ad un evento affollato (senza mascherina): 17enne immunodepressa muore per Covid (Di mercoledì 8 luglio 2020) Una 17enne immunodepressa muore per le complicazioni causate dal Covid in Florida dopo aver partecipato ad un affollato evento in chiesa ed essere stata curata con idrossiclorochina dalla madre. A riportare la vicenda, tra le varie testate, c’è il Washington Post.La vicenda si è consumata nella contea di Miami-Dade, in Florida (Stati Uniti): la vittima si chiamava Carsyn Leigh Davis, era immunodepressa dopo essere sopravvissuta ad un cancro contratto in giovanissima età. Secondo le prime ricostruzioni, dopo il contagio la madre avrebbe provveduto a curarla autonomamente con idrossiclorochina per molti giorni prima di portarla in ospedale, dove è deceduta lo scorso 23 giugno.I media statunitensi riportano un report del medico legale che ripercorre le ultime settimane di vita della ragazza: aveva partecipato a un evento in una chiesa con un centinaio di ... Leggi su huffingtonpost

