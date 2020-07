Ag. Buffon: "Ho parlato con lui di Meret, mi ha detto una cosa importante..." (Di mercoledì 8 luglio 2020) Silvano Martina, ex calciatore e procuratore di Gigi Buffon, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Kiss Kiss Napoli: “Meret e Perin sono due portieri importanti. Leggi su tuttonapoli

news24_napoli : Ag. Buffon: “Ho parlato con lui di Meret, mi ha detto una cosa… - TacaLaMarca : RT @sportli26181512: Rampulla: 'Donnarumma è l'erede di Buffon': Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni… - sportli26181512 : Rampulla: 'Donnarumma è l'erede di Buffon': Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, ha parlato ai microf… - simogattok : @luca_carioli @saveriocamba La persona a cui ho risposto, non ha parlato di record farlocco. Ha usato la parola for… - peppe_raffa : @leonzan75 @FBiasin Non ho trovato un calciatore che abbia mai parlato male di Buffon, addirittura mbappe lo rimpia… -

Ultime Notizie dalla rete : Buffon parlato Buffon, l’agente rivela: “Mi ha parlato di Meret, vi svelo cosa mi ha detto” CalcioNapoli1926.it Quando Buffon si infortunò contro il Milan: arrivò Abbiati come risarcimento

Nel 2005, nel Trofeo Berlusconi, Buffon finì k.o dopo uno scontro con Kakà ... Se un tuo anniversario, magari quello di cui si parla nei miti e nelle leggende, si infortunia prima del match decisivo ...

Agente di Buffon: "Far l'allenatore"

Roma, 8 lug. (askanews) - "Buffon? Deve fare l'allenatore secondo me. Capisce di calcio e ha un'esperienza tale da poter gestire qualunque spogliatoio. Allenatore della Juve? Per me lo potrebbe fare.

Nel 2005, nel Trofeo Berlusconi, Buffon finì k.o dopo uno scontro con Kakà ... Se un tuo anniversario, magari quello di cui si parla nei miti e nelle leggende, si infortunia prima del match decisivo ...Roma, 8 lug. (askanews) - "Buffon? Deve fare l'allenatore secondo me. Capisce di calcio e ha un'esperienza tale da poter gestire qualunque spogliatoio. Allenatore della Juve? Per me lo potrebbe fare.