La Lazio perde ancora: lo scudetto sempre più lontano (Di martedì 7 luglio 2020) Il sogno scudetto della Lazio si infrange in via del Mare. I biancocelesti, tramortiti dopo il ko interno contro il Milan, cadono anche a Lecce e vedono sempre più lontana, ormai quasi un punto irraggiungibile, la Juventus. Dopo aver vinto tante battaglie in rimonta, questa volta è la squadra di Inzaghi a subire il ritorno dell'avversario: i salentini cancellano il regalo iniziale di Gabriel a Caicedo con l'uno-due firmato Babacar e Lucioni, che in avvio di ripresa segna il gol vittoria che vale tre punti pesantissimi non solo per la lotta in vetta ma anche per la salvezza. I giallorossi infatti escono dalla zona retrocessione e mettono pressione alle altre rivali, da Genoa e Toro fino a Udinese e Sampdoria, tutte risucchiate nella bagarre per evitare la Serie B dopo l'impresa dei pugliesi. La Lazio paga i tanti infortuni, la rosa troppo corta nel momento clou della ... Leggi su iltempo

