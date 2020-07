Brescia, Lopez: «Papetti intuizione di Cellino» – VIDEO (Di lunedì 6 luglio 2020) Diego Lopez ha parlato di Andrea Papetti dopo il primo gol in Serie A: le dichiarazioni dell’allenatore del Brescia – VIDEO Andrea Papetti ha festeggiato il primo in Serie A durante la 30a giornata di campionato contro l’Hellas Verona, battuto 2-0 dal Brescia. Il tecnico Diego Lopez ha elogiato la prestazione del difensore classe 2002 e la lungimiranza del presidente Massimo Cellino: «Papetti è una sua intuizione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

A quasi quattro mesi di distanza Mario Balotelli è tornato ad allenarsi in gruppo. L'attaccante questa mattina è stato inserito da Diego Lopez nel gruppetto dei giocatori che non sono stati utilizzati ...