Coronavirus in Italia, i contagi scendono ma aumentano i suicidi (Di sabato 4 luglio 2020) Cominciano a diventare sempre più evidenti gli effetti devastanti del lockdown. Crescono i casi di persone depresse che si suicidano. I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci informano che i casi attualmente positivi scendono a 14.621, registrando un decremento di 263 persone. Nelle ultime ventiquattro ore 21 morti … L'articolo Coronavirus in Italia, i contagi scendono ma aumentano i suicidi proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

