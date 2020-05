What Happened annunciato con Trailer e dettagli (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il publisher indipendente Katnappe e lo studio di sviluppo Genius Slackers hanno annunciato che la loro esperienza di horror psicologico in prima persona, What Happened, sarà disponibile su PC, tramite Steam, a partire da luglio, seguito da una versione console in un secondo momento. Gli appassionati del genere horror potranno vestire i panni di Stiles, un giovane studente di liceo, e guidarlo tra i corridoi oscuri della sua mente, mentre combatte una battaglia con i suoi demoni, reali e immaginari. Le due aziende di Varsavia, in Polonia, Katnappe e Genius Slackers, hanno sviluppato What Happened come riflesso di un mondo in cui spesso la crudeltà ha la meglio sull’empatia, ma dove la speranza non è del tutto perduta. In What Happened, i giocatori devono salvare Stiles dalle forze oscure che lo stanno conducendo in ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il publisher indipendente Katnappe e lo studio di sviluppo Genius Slackers hannoche la loro esperienza di horror psicologico in prima persona,, sarà disponibile su PC, tramite Steam, a partire da luglio, seguito da una versione console in un secondo momento. Gli appassionati del genere horror potranno vestire i panni di Stiles, un giovane studente di liceo, e guidarlo tra i corridoi oscuri della sua mente, mentre combatte una battaglia con i suoi demoni, reali e immaginari. Le due aziende di Varsavia, in Polonia, Katnappe e Genius Slackers, hanno sviluppatocome riflesso di un mondo in cui spesso la crudeltà ha la meglio sull’empatia, ma dove la speranza non è del tutto perduta. In, i giocatori devono salvare Stiles dalle forze oscure che lo stanno conducendo in ...

Ultime Notizie dalla rete : What Happened Genius Slackers ha annunciato What Happened, un horror psicologico in prima persona IGN Italia Genius Slackers ha annunciato What Happened, un horror psicologico in prima persona

Genius Slackers, studio polacco, ha annunciato What Happened, un horror psicologico in prima persona ambientato in una scuola superiore, che vede il giovane studente Stiles come protagonista. Il gioco ...

Genius Slackers, studio polacco, ha annunciato What Happened, un horror psicologico in prima persona ambientato in una scuola superiore, che vede il giovane studente Stiles come protagonista. Il gioco ...