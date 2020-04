Lotito | Decreto illogico | troveremo Insigne ad allenarsi sul lungomare e Dzeko a Villa

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il Presidente della Lazio Claudioè intervenuto ai microfoni di TG2 in merito ad una possibile ripresa del calcio italiano, definendo inoltreildel Governo sulla questione degli allenamenti: "Dobbiamo partire ...

Adnkronos : #Lotito: 'Decreto illogico, troveremo #Immobile ad allenarsi al parco' - LazioChannel : #Lazio #Lotito contro il nuovo #decreto #29aprile - CalcioNews24 : Lazio, Lotito: «Evitiamo danno grave al sistema calcio, decreto illogico» - salvione : Lazio, Lotito: “Decreto illogico. Così avremo Immobile e Dzeko a Villa Borghese” - novasocialnews : Lotito: 'Decreto illogico, troveremo Immobile ad allenarsi al parco' -

Ultime Notizie dalla rete : Lotito Decreto

Il Presidente della Lazio Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni di TG2 in merito ad una possibile ripresa del calcio italiano, definendo inoltre illogico il decreto del Governo sulla questione deg ...ROMA - Claudio Lotito vuole che la Serie A vada avanti. Il presidente della Lazio spinge per un ritorno in campo e, ai microfoni del Tg2, critica con fermezza le scelte del Governo sugli allenamenti: ...