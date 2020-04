Gemma Galgani Liti con Tina Cipollari? Vere! Ho pianto per lei Uomini e donne

trash_italiano : Gemma Galgani è il mio Patronus. #uominiedonne - zazoomnews : Tina Cipollari attaccata da Gemma Galgani: “È ancora più spietata” - #Cipollari #attaccata #Gemma #Galgani: - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, #GemmaGalgani entusiasta del nuovo #format: “Se mi fido delle #chat? Certo! Mi sono arrivati messa… - VicolodelleNews : ‘#UominieDonne’ #GemmaGalgani dichiara: “#GiovannaAbate mi sta aiutando tanto” « Il Vicolo delle News… - infoitcultura : Gemma Galgani ha poco tempo | Anticipazioni Uomini e Donne 28 Aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Gemma Galgani

Il Tempo

Io mi fido delle chat! Per natura sono una donna curiosa e ottimista. In tutti questi anni anche negli incontri reali mi hanno delusa e tradita, non solo per modo di dire. Parlarsi a distanza è un mod ...Gemma Galgani, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, si è lasciata andare ad una rivelazione piccante: le parole della dama di Uomini e Donne Uomini e Donne, rivelazione piccante di Gemm ...