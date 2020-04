Cucire mascherine da donare | storia di una gara solidale che ha coinvolto un intero paese

(Di giovedì 23 aprile 2020) Caraffa di Catanzaro è un comune di poco meno di 2mila abitanti che nelle ultime settimane è stato protagonista di una vera e propriadi solidarietà. Come spesso accade, da quando i social media sono diventati uno strumento di comunicazione privilegiato da parte dei cittadini e anche delle amministrazioni pubbliche, tutto parte da un post sulla pagina Facebook proprio del Comune calabrese. Il post ritrae la stilista Lucia Bubba, originaria di Caraffa di Catanzaro, mentre cuce delle. Il gesto ha ispirato moltissimi altri professionisti del settore tessile che hanno condiviso i propositi e le responsabilità di essere solidali in questo momento. La pagina Facebook del Comune si è infatti popolata di altri post che mostrano specialisti tessili intenti aper mettere al servizio della comunità le proprie ...

Gianfranco Marsili, ora in pensione, nel 1969 ha fondato l’omonima bottega di via IV Novembre «Ne abbiamo già assemblate duemila. Al sindaco ho detto che non voglio nemmeno un euro» ...Anche al civico 16, in una villa di tre piani confiscata alla famiglia di Sandokan, dalla scorsa settimana quattro donne in uscita da percorsi di violenza domestca conducono una battaglia silenziosa, ...