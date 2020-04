Il figlio di Albano: Barbara d'Urso deve morire (Di mercoledì 22 aprile 2020) Attraverso i social Yari Carrisi, figlio di Albano e Romina Power, fa una dichiarazione sconvolgente: “Barbara d’Urso” deve morire. Perché tanto odio? Il primogenito di Albano e Romina ha sferrato un attacco senza precedenti alla nota conduttrice Mediaset. Attraverso un post su Instagram avrebbe infatti “augurato la morte” alla D’Urso attirando su di sé non poche critiche. Il fatto ha ovviamente scatenato una pesante bufera mediatica e aArticolo completo: Il figlio di Albano: Barbara d'Urso deve morire dal blog SoloDonna Leggi su solodonna Yari Carrisi lotta contro i demoni | Il figlio di Albano attacca ancora Barbara D’Urso

Yari Carrisi - figlio di Albano e Romina - contro la D’Urso : “Deve morire”

Augurata la morte a Barbara D’Urso - il commento : “è stato il figlio di Albano e Romina” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Attraverso i social Yari Carrisi,die Romina Power, fa una dichiarazione sconvolgente: “d’. Perché tanto odio? Il primogenito die Romina ha sferrato un attacco senza precedenti alla nota conduttrice Mediaset. Attraverso un post su Instagram avrebbe infatti “augurato la morte” alla D’attirando su di sé non poche critiche. Il fatto ha ovviamente scatenato una pesante bufera mediatica e aArticolo completo: Ildid'dal blog SoloDonna

trash_italiano : Il figlio di Albano e Romina Power: 'Barbara d'Urso deve morire' - katiadiluna16 : Senza parole... #gossip #barbaradurso #Albano #yaricarrisi #pomeriggio5 #anticipazioni #22aprile #22aprile2020 - Concett48367586 : @carmelitadurso Volete vedere che adesso visto che è il figlio di Albano va a finire tutto in una bolla di sapone… - Concett48367586 : @pomeriggio5 Volete scommettere che adesso va a finire tutto in una bolla di sapone perché è figlio di Albano?… - anna14820629 : RT @anna14820629: @carmelitadurso Senti Barbara se non vuoi essere criticata....?? Non devi fare la parte?? che sei felicissima nel tuo prog… -