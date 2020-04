Il profumo di primavera viene da un batterio usato per un antibiotico (Di venerdì 17 aprile 2020) «Si sente nell'aria profumo di primavera». Tante volte abbiamo sentito questa frase. Non è una suggestione, ma un fatto reale: la primavera diffonde un caratteristico odore prodotto da alcuni batteri dai quali si ricava una classe di importanti antibiotici. A dirlo è uno studio scientifico che è riuscito a individuare la sorgente di quell'odore che emana nell'aria in questa stagione e assomiglia al tipico odore di terra e muffa che si sviluppa quando la pioggia cade sul suolo dopo un periodo asciutto. La sostanza che si rilascia si chiama geosmina (dal greco classico significa «odore di terra»): è la stessa responsabile del sentore di fango nei pesci di fondale di acqua di dolce o dell'odore che sale quando viene smossa terra ricca di humus, cioè di composti organici, fra i quali appunto la geosmina che viene prodotta da ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 17 aprile 2020) «Si sente nell'ariadi». Tante volte abbiamo sentito questa frase. Non è una suggestione, ma un fatto reale: ladiffonde un caratteristico odore prodotto da alcuni batteri dai quali si ricava una classe di importanti antibiotici. A dirlo è uno studio scientifico che è riuscito a individuare la sorgente di quell'odore che emana nell'aria in questa stagione e assomiglia al tipico odore di terra e muffa che si sviluppa quando la pioggia cade sul suolo dopo un periodo asciutto. La sostanza che si rilascia si chiama geosmina (dal greco classico significa «odore di terra»): è la stessa responsabile del sentore di fango nei pesci di fondale di acqua di dolce o dell'odore che sale quandosmossa terra ricca di humus, cioè di composti organici, fra i quali appunto la geosmina cheprodotta da ...

Fiori e piante: si pensa subito a questo quando inizia la primavera. Per ammirare queste meraviglie della natura non c’è bisogno di allontanarsi troppo da casa. Per chi non ha un giardino o un balcone ...

Per salutare la primavera, la maison parigina Diptyque lancia Impossible Bouquet, una serie di confezioni speciali illustrate dall’olandese Bas Meeuws, che ha fotografato uno per uno i fiori ...

