Coronavirus, Bonetti: “bambini al parco? Auspico dal 4 maggio” (Di giovedì 16 aprile 2020) La ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti è intervenuta a Sky Tg24 e ha parlato del ritorno dei bambini al parco, auspicando la data del 4 maggio ma con nuove modalità. La ministra Elena Bonetti, nell’intervista a Sky Tg24, ha parlato delle modalità da definire per permettere ai bambini di ricominciare … L'articolo Coronavirus, Bonetti: “bambini al parco? Auspico dal 4 maggio” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - per la ministra renziana Bonetti serve una Fase 2 per i bambini : «Aprire i parchi a turno»

Coronavirus - Bonetti : “E’ il momento di pensare alle uscite per i ragazzi”

Coronavirus - Bonetti : “Le famiglie vanno sostenute - un assegno mensile e altri 15 giorni di congedo” (Di giovedì 16 aprile 2020) La ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elenaè intervenuta a Sky Tg24 e ha parlato del ritorno dei bambini al, auspicando la data del 4 maggio ma con nuove modalità. La ministra Elena, nell’intervista a Sky Tg24, ha parlato delle modalità da definire per permettere ai bambini di ricominciare … L'articolo: “bambini aldal 4 maggio” proviene da www.meteoweek.com.

MediasetTgcom24 : Coronavirus, ministro Bonetti: 'Riapriamo a turno parchi per i bimbi' #coronavirusitalia - Adnkronos : #Coronavirus, Bonetti: 'Riaprire i #parchi a turno per i bambini' - SkyTG24 : #Covid_19 La ministra della Famiglia Elena Bonetti propone di riaprire i parchi a turno per poter fare giocare bamb… - zazoomnews : Coronavirus Bonetti: “bambini al parco? Auspico dal 4 maggio” - #Coronavirus #Bonetti: #“bambini - Open_gol : La proposta della ministra per dare la possibilità ai bambini di giocare all'aperto. Ma restano dubbi su come potrà… -