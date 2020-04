“Da ieri sta sulle palle quasi a tutti” Sallusti avverte Colao | che brutta fine rischia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 aprile 2020) AlessandroVittorio, ora che entrerà in qualche modo in politica, diventerà antipatico a tutti. "Lei è una persona troppo a modo per certi ambienti. Glielo dico, egregio dottor", scrive nell'editoriale su Il Giornale, "leidavvero, dastaa tre quarti della politica e al 90% dei grandi burocrati che hanno le leve del comando, senza contare che i giornalisti la aspettano al varco con il pugnale in mano". Quindi, continua, "dimentichi Harvard e tenga in considerazione la massima di Rino Formica: «La politica è sangue e me***»". Meglio allora che "si metta in squadra un paio di picchiatori e figli di buona donna in grado di farle da guardas, altrimenti non ne uscirà vivo. Comunque, dottor, auguri di buona Pasqua".