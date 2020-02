Napoli, miti e leggende: gli studenti presentano a De Luca la loro ricerca (Di lunedì 3 febbraio 2020) di Nicola Rivieccio Il 4 febbraio a Santa Lucia, i ragazzi dell’Istituto Superiore Caselli – De Sanctis, incontreranno il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca, per mostrargli il lavoro svolto in questi mesi di viaggio conoscitivo delle loro città. A novembre iniziò il loro percorso fra miti e leggende del territorio napoletano, grazie alle Acli Beni Culturali di Napoli, con il supporto della Regione Campania e la Scabec, promuovendo dei percorsi guidati alla scoperta del patrimonio culturale napoletano attraverso il racconto figurato di alcune delle sue storie più affascinanti. Viaggiando nel teatro, nella musica e nell’arte tradizionale campana. “Se non conosci le tue origini, la storia che ha portato il tuo paese ad essere ciò che oggi vivi, è un po come se non conoscessi te stesso. La Regione Campania si è fatta promotrice di questi viaggi culturali, grazie alla ... ildenaro

