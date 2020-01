E se il motomondiale non avesse più un posto per Valentino Rossi? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) IL PAPÀLA MAMMAI CASCHILE MASCHERATELA VELOCITÀIL SICIL BISCOTTO DI VALENCIAIL RANCHL’ACADEMY VR46UCCIOLE DONNEFRANCESCA SOFIA NOVELLOIL FRATELLOMARC MARQUEZGLI ALTRI AVVERSARIINTERI MONDIALI46TAVULLIAIL MOTORE E LA ROMAGNALAUREABIAGGIIN GINOCCHIO DA TELA PRIMA VITTORIAFUMETTISNOWBOARD E GLI ALTRIMOTORILA MOTOBRAD PITTESPERIENZA E PAURAORDINATO CON RITARDOTAVULLIARECORDIL FISCOLA PIOGGIAI RITUALILA TARTARUGA CINEMAA TAVOLAI SOPRANNOMI Quella che comincia il pRossimo marzo potrebbe essere l’ultima stagione nel motomondiale di Valentino Rossi. Certamente sarà l’ultima in Yamaha. La casa giapponese ha comunicato che dal 2021 il Dottore verrà sostituito dalla stella nascente francese Fabio Quartararo che farà coppia con nel team ufficiale con Maverick Viñales, che ha rinnovato fino al 2022. In due hanno poco più degli anni di Rossi. Valentino ne compie 41 il 16 febbraio, il francese ne ha ... vanityfair

Miss_FrancyM : @leonidagram_ @anomomisimalya @Bedo_103 @SkySportMotoGP Sai che non esiste solo il motomondiale tra gli sport motoc… - dianatamantini : MOTO3 - Quanto costa affrontare una stagione nella categoria minore del Motomondiale? Parecchio, tanto che non semp… - corsedimoto : MOTO3 - Quanto costa affrontare una stagione nella categoria minore del Motomondiale? Parecchio, tanto che non semp… -