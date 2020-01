Senago, due auto in fiamme nella notte in piazza Tricolore | FOTO (Di domenica 26 gennaio 2020) Paura nella notte in piazza Tricolore a Senago per un rogo che ha avvolto alcune auto regolarmente in sosta nel parcheggio sotto i palazzi alle spalle della piazza centrale del quartiere Castelletto. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno avvistato l’incendio e chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Garbagnate che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Coinvolte una Jeep ed una Cinquecento. Saranno gli accertamenti dei pompieri a stabilire se l’origine dell’incendio sia dolosa o se la causa possa essere ricondotta ad un fatto accidentale. su Il Notiziario. ilnotiziario

