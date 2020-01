Omicidio-suicidio a Savona: figlio uccide la madre, poi si toglie la vita (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tragedia a Carcare: un uomo di 71 anni ha ucciso sua madre di 95 e poi si è tolto la vita nel suo appartamento. Da quanto si apprende l’Omicidio-suicidio è avvenuto a Savona nella mattinata di lunedì 20 gennaio. Secondo le primissime informazioni, la tragedia familiare si è verificata in via Fornace Vecchia. Sul posto, inoltre, sono intervenute alcune pattuglie dei carabinieri, il personale medico e sanitario del 118 e la Croce Bianca. Omicidio-suicidio Savona I militari della stazione di Carcare stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nella mattinata di lunedì 20 gennaio. Un uomo di 71 anni ha rivolto una pistola contro sua madre e l’ha uccisa. Poi avrebbe puntato l’arma contro se stesso, suicidandosi. L’Omicidio-suicidio si è verificato vicino a Savona, in un’abitazione in via Fornace Vecchia. Secondo le primissime informazioni, la mamma, classe ... notizie

