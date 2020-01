Microsoft metterà in atto tutte le misure per contribuire a salvare il pianeta dai cambiamenti climatici (Di lunedì 20 gennaio 2020) In quest'ultimo periodo si sta parlando sempre di più del cambiamento climatico e dei diversi punti programmatici che i paesi di tutto il mondo stanno stilando in modo da cercare di arrestare, o quantomeno diminuire, l'emissione di sostanze inquinanti. Nonostante ci sia ancora moltissimo da fare, alcune società si stanno mettendo in moto per trovare soluzioni meno impattanti per quanto riguarda l'ambiente.Tra queste vi è Microsoft, che ha recentemente annunciato un nuovo audace piano per fare la sua parte nella salvaguardia del pianeta. Ci sono due aspetti fondamentali di questo annuncio, il primo dei quali è che Microsoft prevede di diventare "carbon negative" entro il 2030. Entro il 2050, il produttore di Xbox punta anche a rimuovere tutto il carbonio che ha creato come azienda sin dalla sua fondazione nel 1975.Il programma di Microsoft prevede di tagliare le emissioni di carbonio ... eurogamer

Eurogamer_it : L'audace programma di #Microsoft per contribuire a salvare il pianeta. - cybersec_feeds : RT @pcexpander: Xbox Series X, l’analisi di Business Insider: “Microsoft metterà fine alla console war” #pcexpander #cybernews #nonstopnews… - infoitscienza : Xbox Series X, l’analisi di Business Insider: “Microsoft metterà fine alla console war” -