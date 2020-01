Il Pd all’attacco di Renzi: “Vuole farci perdere, è in combutta con Salvini, ha superato i limiti” (Di sabato 18 gennaio 2020) Zingaretti cambia strategia su Renzi Dopo il no di Italia Viva all’emendamento che sopprime il Ddl Costa sulla prescrizione, votato in Commissione Giustizia alla Camera da Pd e M5S il 15 gennaio scorso, è guerra aperta tra Zingaretti e Renzi. Come fa notare Repubblica, la tattica imposta fino a questo momento dal segretario dem di “sopire e troncare” si è rivelata un fallimento nel momento stesso in cui il senatore di Firenze si è schierato con Forza Italia, contro la sua stessa maggioranza. Un voto choc che ha cambiato in modo definitivo gli equilibri già precari tra le forze politiche a sostegno dell’esecutivo. Il motivo dell’accanimento di Renzi sarebbe il pessimo stato di salute del suo partito, che nei sondaggi resta al di sotto del 5 per cento, ovvero la soglia di sbarramento prevista dal Germanicum. Se si votasse adesso, con la nuova proposta di ... Leggi la notizia su tpi

