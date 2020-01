LIVE Sci alpino, Terza Prova Wengen 2020 in DIRETTA: Innerhofer quarto! Bene Casse, ottavo. Paris perde in alto ed è fuori dalla top ten (Di giovedì 16 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.15: Prova positiva dell’azzurro Guglielmo Bosca che, con un ritardo di 2”66, si inserisce al 29mo posto 13.59: Più che una Prova, una perlustrazione per Tonetti che chiude con 9”41 di ritardo da Mayer 13.54: Chiude con un ritardo di 4”48 l’azzurro Cazzaniga che è 41mo 13.47: Si inserisce il 16ma posizione lo statunitense Golberg con un ritardo di 1”46 13.42: Questa la classifica provvisoria: Mayer, Caviezel, Kilde, Innerhofer, Cochrane-Siegle, Feuz, Jansrud, Casse, Bennett, Janka 13.39: Buona Prova dell’austriaco Kroell che è 17mo a 1”52 da Mayer 13.36: Il migliore degli ultimi scesi è lo svizzero Weber, 22mo a 2”52 13.32: Non ci sono inserimenti nelle prime posizioni con le ultime discese 13.27: Buona Prova del tedesco Sander che si inserisce al 17mo posto con 1”57 di ritardo 13.25: GRANDE PRESTAZIONE DI MATTIA Casse!! L’azzurro è ... Leggi la notizia su oasport

enricospada2 : DIRETTA LIVE - L’ultima prova sulla difficile pista di Wengen in vista delle gare del week end: minuto per minuto t… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2020 in DIRETTA: scontro stellare tra Shiffrin e Vlhova, c’è Martina Peterlini - zazoomnews : LIVE Sci alpino Slalom Flachau 2020 in DIRETTA: Petra Vlhova vince di un soffio su Swenn-Larsson terza Shiffrin 13a… -