Il camion volante (Di giovedì 16 gennaio 2020) Le telecamere Dash o Dash Cam o telecamere “da cruscotto”, sono molto diffuse ed anche necessarie in caso di incidenti o situazioni particolari che si verificano sulla strada con altri conducenti o pedoni. Spesso registrano situazioni straordinarie condivise sui social network, come nel caso delle immagini riprese da una Dash Cam in Ontario. Sharon Gauthier conosce l’importanza delle telecamere Dashcam. Ecco perché ne ha regalata una a Denis Lefebvre, il suo compagno, per il suo compleanno. Denis ha ricevuto il regalo e, come previsto, lo ha installato nella sua auto. Un mese dopo, di ritorno da lavoro, quando si trovava ad Alban, vicino a Sudbury in Ontario, alle ore 17:00 circa, vide che un camion iniziò a perdere il controllo. Non è ancora noto a quale velocità viaggiasse. In quell’area non si può guidare oltre i 60 km all’ora. È sorprendente come il camion abbia ... Leggi la notizia su bigodino

