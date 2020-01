Luciana Lamorgese spiega a Salvini che gli irregolari sono aumentati per colpa sua

Per Luciana Lamorgese - Ministro degli Interni gli sbarchi sono aumentati perché c’è il caos - Lilli Gruber però non ci crede : Il Ministro degli Interni Luciana Lamorgese è stata una degli ospiti di Otto e Mezzo. La conduttrice del programma, Lilli Gruber ha chiesto alla titolare del dicastero degli Interni come mai da quando è lei al governo gli sbarchi sono aumentati come a ragione sostiene Matteo Salvini? La risposta del Ministro è stata molto diplomatica: “I porti non sono mai stati chiusi gli sbarchi effettivamente sono aumentati perché per la ...

Luciana Lamorgese insegna come si parla di migranti senza gridare : La differenza è ovvia e si vede nel quotidiano. Niente social, nessun proclama. Ed ecco che Luciana Lamorgese, come raramente accade, va ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo (su La7) e spiega, in maniera calma e pacata, spiega esattamente la situazione dei flussi migratori diretti in Italia. Nessun grido, nessuna propaganda. Lo fa dal punto di vista istituzionale, senza voler fare campagna elettorale su questo o quel tema. Il capo del Viminale, ...

Luciana Lamorgese : "Ampliare categorie permessi umanitari. Multe più basse per le ong" : “Vanno aumentate le categorie per la concessione dei permessi umanitari”, per evitare quello che stava avvenendo a fine dicembre, quando “abbiamo rischiato che finissero i strada” migliaia di persone. Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ad ‘Otto e mezzo’ su La7 annunciando che sarà questa una delle modifiche ai decreti sicurezza.“Oltre a quello che è stato indicato ...

Come Luciana Lamorgese prova a mettere una pezza ai disastri di Salvini : Il Viminale di Luciana Lamorgese prova ad evitare “l’invasione” delle risorse Salviniane. Il Ministero dell’Interno ha infatti concesso una proroga di sei mesi – dal 1 gennaio al 30 giugno 2020 – dei servizi ex Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) oggi Siproimi (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) che accolgono i migranti cui è ...

Salvini contro Luciana Lamorgese : "Basta una settimana e mezza per superare gli sbarchi di tutto gennaio 2019" : La crisi in Libia tra Al-Sarraj e Haftar mette in ginocchio l'Italia. Non aiuta l'incapacità del governo giallo-rosso dove, solo dopo numerosi tentativi, Giuseppe Conte è riuscito a rimediare alla gaffe: prima ha incontrato il generale ribelle poi il ministro riconosciuto. È infatti previsto per la

Il Viminale di Luciana Lamorgese ci costa mezzo milione in meno di quello di Salvini (e del suo staff) : Non è il cambiamento che tutti speravano ma è sicuramente qualcosa. Con l’addio di Matteo Salvini e del suo sontuoso staff dal Viminale lo Stato si è tolto un bel peso, economico. Perché la prima diretta conseguenza del cambio della guardia al Ministero dell’Interno è che gli italiani non dovranno più pagare l’armata leghista che per quattordici mesi ha curato (a spese nostre) la comunicazione del leader della Lega, ministro e ...

Luciana Lamorgese - l'ultima balla sui migranti : "Sbarchi dimezzati" - ma è merito di Salvini : Gli sbarchi sono diminuiti, parola del Viminale che nel giorno di Natale ha ben pensato di indorare la pillola della manovra tutta tasse. Anzi, per il ministero dell'Interno gli arrivi sarebbero addirittura dimezzati passando da 23.210 del 2018 a 11.439 nel 2019. Numeri, questi, che si riferiscono a

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese a Napoli il 16 dicembre : Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, lunedì 16 dicembre, farà visita a Napoli, dove parteciperà al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica previsto negli uffici della Prefettura. Soltanto un mese fa, lo scorso novembre, il ministro Lamorgese aveva preso parte al Comitato in Prefettura.Continua a leggere

Luciana Lamorgese - per il ministro dell'Interno il pericolo non è l'Isis - ma la destra : Fintanto che al Viminale monitorano gli estremisti di destra, i terroristi islamici possono reclutare tranquilli. Nella pause delle sessioni di indottrinamento e radicalizzazione - va ricordato ai fondamentalisti - sarebbe considerato un gesto di cortesia istituzionale ringraziare il ministro dell'