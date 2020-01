Xenobot, ecco gli incredibili robot viventi creati con le cellule di rana – Foto e Video (Di martedì 14 gennaio 2020) Gli Xenobot non sono una fazione dei Transformer, non sono cioè dei robot né una specie animale sconosciuta come i temibili xenomorfi della saga di Alien. Sono invece una nuova classe di artefatti, “macchine” basate sull’impiego di cellule di rana. Sono quindi organismi viventi, ma sono anche perfettamente programmabili come fossero robot. Li hanno messi a punto alcuni scienziati dell’Università del Vermont, negli Stati Uniti e sono capaci di rigenerarsi se tagliati a metà, muoversi verso un obiettivo e trasportare anche piccoli carichi, ad esempio medicine. In futuro dunque potrebbero essere utilizzati in ambito medico, inoculati nel nostro corpo per trasportare medicinali verso organi o gruppi di cellule specifici, così da curarci con grandissima precisione ed efficacia. ‎Le nuove creature sono state progettate su un super computer dell’Università e poi ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

