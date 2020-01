Beach volley, World Tour 2020 Qeshm. Iraniani profeti in patria: Javad/Aghaiani trionfano a sorpresa (Di domenica 12 gennaio 2020) Si attendevano gli Iraniani ma non Javad Firouzpourbandpei e Alireza Aghajanighasab, per tutti Javad e Aghaiani, che hanno conquistato la prima vittoria della loro carriera in un torneo del World Tour nel torneo 1 Stella disputato a Qeshm Island, sulla sabbia di casa in un periodo davvero convulso per l’Iran, giocato con la mannaia dell’interruzione per via via della complicata situazione internazionale. Fortunatamente si è arrivati in fondo, anche per l’allentamento della tensione internazionale e asd avere la meglio sono stati i due Iraniani che non partivano certo con i favori del pronostico, soprattutto nella finale con i più titolati Salemi/Vakili che hanno già disputato diversi tornei del circuito internazionale, compresi i Mondiali. Nella finale derby Javad e Aghaiani hanno avuto la meglio con il punteggio di 2-0 (21-17, 21-15). Terzo gradino del podio per ... Leggi la notizia su oasport

