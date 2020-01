15 anni di Resident Evil 4 - articolo (Di sabato 11 gennaio 2020) "Morire è vivere". Questo il mantra recitato dai grotteschi zeloti del Pueblo, quel villaggio spagnolo ombreggiato dall'imponente fortezza dei Salazar - teatro delle vicende di Resident Evil 4. Col senno di poi sembra quasi una promessa, da parte di Capcom: come a dire che è morto il vecchio Resident Evil, ma il cambiamento darà nuova linfa alla saga. Per la prima volta la saga si affida a una nuova tipologia di infezione, abbandonando gli ormai confortevoli zombie, le indefinite masse pustolose del virus G, il gigantismo di bestie, insetti e Tyrant. Anche se a cambiare è soprattutto il gameplay: Outbreak 2 è l'ultimo titolo dal sapore classico. Tutto in linea col tema della trasformazione e degradazione del corpo marcescente, non-morto, che è uno dei segni distintivi del body horror: perché le Plagas spezzano colli e sconquassano le carni. Quando uscì Biohazard 4 (per dirla alla ... Leggi la notizia su eurogamer

