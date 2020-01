The fake side of the Ferragnez (Di venerdì 3 gennaio 2020) Per “colpa” del povero Leone Lucia, il figlio di Fedez e di Chiara Ferragni, l’Internet di oggi è in subbuglio. Cos’è successo? Ieri la Ferragni ha pubblicato su Instagram un video di Leone che gioca con un tablet. Il primo problema è che quel tablet era acceso e che era leggibile (o meglio, “abbastanza” leggibile) una lista di account e di password. Fino a qui nulla di strano, molti hanno l’abitudine di trascrivere tutte le password in un unico documento. Ma quello che è emerso ha gettato nuova luce sul modo in cui gli influencer e il loro entourage gestiscono il dissenso e le critiche. Ma chi sono @63Camilla e Vittorio Violini? Qualcuno sull’Internet, usando tecniche rese famose da CSI (“ruota” e “ingrandisci”) ha scoperto anche quali erano questi profili, e le relative password. Il vero problema è iniziato quando ... Leggi la notizia su nextquotidiano

Bilo1234567 : RT @Iosonosemprequa: Prima o poi sapevo che ti avrei beccata! ?? Questo profilo prende TUTTE le foto da Instagram dal profilo di Jenny The… - BeatriceCovassi : @TizianaFerrario Rivedere “Wag the Dog” con i grandi Dustin Hoffman e Robert De Niro. Un Presidente scatena una gue… - tortuga144 : RT @Iosonosemprequa: Prima o poi sapevo che ti avrei beccata! ?? Questo profilo prende TUTTE le foto da Instagram dal profilo di Jenny The… -